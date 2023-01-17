Васильев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Долинко Виктор

Мать ребёнка: Васильева Любовь Федосеевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Долинко Анатолий

Мать ребёнка: Васильева Любовь Федосеевна

Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Тютнева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Васильева Любовь Федосеевна

Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Васильева Любовь Федосеевна

Рождение ребёнка
01.01.1963

Сын: Васильев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Любовь Федосеевна

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Любовь Федосеевна

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