Васильев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Долинко Виктор
Мать ребёнка: Васильева Любовь Федосеевна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Долинко Анатолий
Мать ребёнка: Васильева Любовь Федосеевна
Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Тютнева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Васильева Любовь Федосеевна
Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Васильева Любовь Федосеевна
Рождение ребёнка
01.01.1963
Мать ребёнка: Васильева Любовь Федосеевна
Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно