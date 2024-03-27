Зинатуллина (Таштимирова) Мунира Юсуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинатуллина (Таштимирова) Мунира Юсуповна

Зинатуллина (Таштимирова) Мунира Юсуповна

Место рождения

д. Агарды, Благоварский район, БАССР

Дата рождения

05.12.1932

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1932

Отец: Таштимиров Юсуп Зиязетдинович

Мать: Таштимирова Шамсикамал

д. Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
15.05.1956

Сын: Зинатуллин Винер Анварович

Отец ребёнка: Зинатуллин Анвар Махмутович

д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинатуллин Анвар Махмутович

д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Рождение ребёнка
04.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинатуллин Анвар Махмутович

д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Смерть
1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close