Зинатуллина (Таштимирова) Мунира Юсуповна
Место рожденияд. Агарды, Благоварский район, БАССР
Дата рождения05.12.1932
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1932
д. Агарды, Благоварский район, БАССР
Рождение ребёнка
15.05.1956
Сын: Зинатуллин Винер Анварович
Отец ребёнка: Зинатуллин Анвар Махмутович
д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинатуллин Анвар Махмутович
д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Рождение ребёнка
04.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинатуллин Анвар Махмутович
д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Смерть
1989