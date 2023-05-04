(Санникова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Отец: Санников Иван
Мать: не указана
Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно