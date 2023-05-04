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(Санникова) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: Санников Иван

Мать: не указана

Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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