Болотова Марья Федоровна Около 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБолотова Марья Федоровна

Болотова Марья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1835 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1818

Муж: Болотов Петр

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болотов Петр

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болотов Петр

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Болотов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Болотов Петр

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болотов Петр

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.