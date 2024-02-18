Болотова Марья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1818
Муж: Болотов Петр
Рождение ребёнка
Около 1820
Рождение ребёнка
1833
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Болотов Петр
Рождение ребёнка
1838
Смерть
Неизвестно