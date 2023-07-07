Чернышов Елеферий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Елеферий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышов Федор Осипович

Мать: Чернышова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Чернышов Александр Ерофеевич

Мать ребёнка: Чернышова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
23.02.1927

Дочь: Худова Мария Елеферьевна

Мать ребёнка: Чернышова Александра Васильевна

Село Юрьевское Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии
Рождение ребёнка
?.11.1928

Дочь: Карпычева Тамара Елеферьевна

Мать ребёнка: Чернышова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морева Антонина Ерофеевна

Мать ребёнка: Чернышова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Зинаида Елеферьевна

Мать ребёнка: Чернышова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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