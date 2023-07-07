Чернышов Елеферий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чернышов Александр Ерофеевич
Мать ребёнка: Чернышова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.1927
Дочь: Худова Мария Елеферьевна
Мать ребёнка: Чернышова Александра Васильевна
Село Юрьевское Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии
Рождение ребёнка
?.11.1928
Дочь: Карпычева Тамара Елеферьевна
Мать ребёнка: Чернышова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морева Антонина Ерофеевна
Мать ребёнка: Чернышова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Зинаида Елеферьевна
Мать ребёнка: Чернышова Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно