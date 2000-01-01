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Моисеев Михаил Никитич
Моисеев Михаил Никитич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.1946
Пол
Мужской
Отец
Моисеев Никита Парфенович
1907 г.р.
Мать
Моисеева (Иванова) Александра Григорьевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1946
Отец:
Моисеев Никита Парфенович
Мать:
Моисеева Александра Григорьевна
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