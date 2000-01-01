Чмель (Факеева) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмель (Факеева) Вера Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тенетова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Чмель Василий Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чмель Василий Фомич

Смерть
Неизвестно
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