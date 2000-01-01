Чмель (Факеева) Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тенетова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Чмель Василий Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чмель Василий Фомич
Смерть
Неизвестно