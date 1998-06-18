Мосин Василий Васильевич
Место рожденияВяльцево, Ульяновский р-н, Калужская обл.
Дата рождения22.04.1917
Дата смерти18.06.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Вяльцево, Ульяновский р-н, Калужская обл.
Смерть
18.06.1998
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)