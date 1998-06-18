Мосин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосин Василий Васильевич

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Место рождения

Вяльцево, Ульяновский р-н, Калужская обл.

Дата рождения

22.04.1917

Дата смерти

18.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Вяльцево, Ульяновский р-н, Калужская обл.
Смерть
18.06.1998
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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