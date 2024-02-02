Вишневская (Кастрикина) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневская (Кастрикина) Людмила Александровна

Место рождения

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан

Дата рождения

27.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
15.11.1981

Дочь: Аксенова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Клепачев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
09.10.1986

Дочь: Бугрова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Клепачев Виктор Николаевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепачев Виктор Николаевич

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