Вишневская (Кастрикина) Людмила Александровна
Место рожденияг.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Дата рождения27.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1981
Дочь: Аксенова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Клепачев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
09.10.1986
Дочь: Бугрова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Клепачев Виктор Николаевич
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно