Иванова (Фролова) Татьяна Георгиевна 07.11.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Фролова) Татьяна Георгиевна

Иванова (Фролова) Татьяна Георгиевна

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

07.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1964

Отец: не указан

Мать: Фролова Нина Иосифовна

Ленинград
Рождение ребёнка
10.12.1988

Сын: Иванов Роман Юрьевич

Отец ребёнка: Иванов Юрий Викторович

Ленинград
Рождение ребёнка
09.08.2002

Сын: Горзиенко Денис Викторович

Отец ребёнка: Горзиенко Виктор Юрьевич

Санкт-Петербург
Бракосочетание
13.04.2012

Муж: Ячменёв Андрей Алимович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.