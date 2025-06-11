Иванова (Фролова) Татьяна Георгиевна
Место рожденияЛенинград
Дата рождения07.11.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1964
Отец: не указан
Мать: Фролова Нина Иосифовна
Ленинград
Рождение ребёнка
10.12.1988
Сын: Иванов Роман Юрьевич
Отец ребёнка: Иванов Юрий Викторович
Ленинград
Рождение ребёнка
09.08.2002
Сын: Горзиенко Денис Викторович
Отец ребёнка: Горзиенко Виктор Юрьевич
Санкт-Петербург
Бракосочетание
13.04.2012