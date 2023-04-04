Ребиндер Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребиндер Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1849

Отец: Ребиндер Павел Максимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
16.11.1868

Сын: Ребиндер Александр Михайлович

Мать ребёнка: Виктория Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виктория Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
лаборант С.Пб. ун-та, живет в Америке (1909 г.)
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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