Ребиндер Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1849
Отец: Ребиндер Павел Максимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
16.11.1868
Сын: Ребиндер Александр Михайлович
Мать ребёнка: Виктория Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виктория Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
лаборант С.Пб. ун-та, живет в Америке (1909 г.)
Смерть
Неизвестно