Антропова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропова Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Антропов Данила Васильевич

Отец ребёнка: Антропов Василий Михайлович

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Антропова Аксинья

Отец ребёнка: не указан

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Незаконнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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