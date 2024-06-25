Тулин Виктор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1937
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулина Марта Павловна
Рождение ребёнка
21.02.?
Дочь: Смирнова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Гаврилюк Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1963
Дочь: Черенкова (Тулина) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Гаврилюк Галина Алексеевна