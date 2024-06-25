Тулин Виктор Фёдорович 16.11.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тулин Виктор Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1937

Отец: Тулин Фёдор Иванович

Мать: Тулина (Дубниченко) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулина Марта Павловна

Рождение ребёнка
21.02.?

Дочь: Смирнова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Гаврилюк Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилюк Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
28.09.1963

Дочь: Черенкова (Тулина) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Гаврилюк Галина Алексеевна

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