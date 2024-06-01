Голутвина Наталья Астафьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Варвара Афонасьева
Отец ребёнка: Голутвин Афонасий Тимофеев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Голутвин Андрей Афонасьев
Отец ребёнка: Голутвин Афонасий Тимофеев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Голутвин Афонасий Тимофеев
Смерть
Неизвестно