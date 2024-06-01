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Голутвина Наталья Астафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голутвин Афонасий Тимофеев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Варвара Афонасьева

Отец ребёнка: Голутвин Афонасий Тимофеев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Голутвин Андрей Афонасьев

Отец ребёнка: Голутвин Афонасий Тимофеев

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Голутвин Иван Афонасьев

Отец ребёнка: Голутвин Афонасий Тимофеев

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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