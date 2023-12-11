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Лыгин Анатолий Анатольевич
Лыгин Анатолий Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.?
Пол
Мужской
Отец
Лыгин Анатолий Иванович
1958 г.р.
Мать
Лыгина (Кулишина) Ольга
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.?
Отец:
Лыгин Анатолий Иванович
Мать:
Лыгина Ольга
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