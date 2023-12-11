Лыгин Анатолий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыгин Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.?

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.?

Отец: Лыгин Анатолий Иванович

Мать: Лыгина Ольга

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