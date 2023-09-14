Проминский Макар Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проминский Макар Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.?

Отец: Проминский Богдан

Мать: Проминская Алёна Игоревна

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