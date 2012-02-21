Зубенко (Кузнецова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко (Кузнецова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.?

Отец: Кузнецов Николай

Мать: Кузнецова Раиса

Рождение ребёнка
03.08.1973

Сын: Зубенко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Зубенко Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубенко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Зубенко Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубенко Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Зубенко Владимир Алексеевич

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