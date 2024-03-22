Плотников Ларион Захарович
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Плотников Захар Минеевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Плотников Григорий Захарович
Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Настасья Ларионовна
Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Плотников Абрам Ларионович
Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Плотников Тимофей Ларионович
Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евфимия Ларионовна
Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Плотников Антип Ларионович
Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782