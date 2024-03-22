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Плотников Ларион Захарович

Место рождения

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1714

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Плотников Захар Минеевич

Мать: не указана

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Плотников Григорий Захарович

Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Настасья Ларионовна

Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Плотников Абрам Ларионович

Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Плотников Тимофей Ларионович

Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евфимия Ларионовна

Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Плотников Антип Ларионович

Мать ребёнка: Плотникова Степанида Володимерова

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Степанида Володимерова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
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