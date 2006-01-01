Соколов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1940
Дочь: Арсентьева Таисья
Мать ребёнка: Соколова Серафима
село Маховатка, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1942
Сын: Соколова Александр
Мать ребёнка: Соколова Серафима
Рождение ребёнка
27.01.1942
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Соколова Серафима
Смерть
1943
г. Харьков
Причина смерти: На войне