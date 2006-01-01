Соколов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1940

Дочь: Арсентьева Таисья

Мать ребёнка: Соколова Серафима

село Маховатка, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1942

Сын: Соколова Александр

Мать ребёнка: Соколова Серафима

Рождение ребёнка
27.01.1942

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Соколова Серафима

Смерть
1943
г. Харьков
Причина смерти: На войне
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