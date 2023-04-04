(Бунина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бунина) Анна

(Бунина) Анна

avatar

Место рождения

Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

07.01.1774

Дата смерти

04.12.1829

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1774

Отец: Бунин Пётр

Мать: Бунина (Лодыгина) Анна

Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
русская поэтесса и переводчица; Русская Сапфо, Десятая Муза, Северная Коринна, как называли её современники.
Смерть
04.12.1829
Денисовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.