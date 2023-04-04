(Бунина) Анна
Место рождения
Дата рождения07.01.1774
Дата смерти04.12.1829
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1774
Отец: Бунин Пётр
Мать: Бунина (Лодыгина) Анна
Работа или профессия
Неизвестно
русская поэтесса и переводчица; Русская Сапфо, Десятая Муза, Северная Коринна, как называли её современники.
Смерть
04.12.1829
Денисовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область