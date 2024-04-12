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Зубарев Афанасий Александрович

Место рождения

Георгиевка, Денисовский район, Костанайская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Зубарев Александр

Мать: не указана

Георгиевка, Денисовский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Зубарев Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Челябинская область, Полтавский район (Еслизавет-Полька) или Казахстан, Кустанайская обл. , Орджоникидзовский р-н, поселок Георгиевка
казачья станица Георгиевка относилась к Орскому уезду Оренбургской области,затем к Полтавскому району(ныне Карталинский район) Челябинск
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ветелкина Александра

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Зубарев Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1917
Причина смерти: На войне | погиб в гражданскую войну
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