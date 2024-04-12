Зубарев Афанасий Александрович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Зубарев Александр
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зубарев Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Челябинская область, Полтавский район (Еслизавет-Полька) или Казахстан, Кустанайская обл. , Орджоникидзовский р-н, поселок Георгиевка
казачья станица Георгиевка относилась к Орскому уезду Оренбургской области,затем к Полтавскому району(ныне Карталинский район) Челябинск
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ветелкина Александра
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
16.02.1914
Сын: Зубарев Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1917
Причина смерти: На войне | погиб в гражданскую войну