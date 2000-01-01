Андреева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1833

Дочь: Захаров Евдоким

Отец ребёнка: Кондратов Захарий

Рождение ребёнка
1835

Сын: Захаров Димитрий

Отец ребёнка: Кондратов Захарий

Рождение ребёнка
30.06.1836

Сын: Захаров Стефан

Отец ребёнка: Кондратов Захарий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Захарий

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