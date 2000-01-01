Андреева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1833
Дочь: Захаров Евдоким
Отец ребёнка: Кондратов Захарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Захаров Димитрий
Отец ребёнка: Кондратов Захарий
Рождение ребёнка
30.06.1836
Сын: Захаров Стефан
Отец ребёнка: Кондратов Захарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратов Захарий