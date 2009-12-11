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Шаламова Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2009

Отец: Шаламов Александр Анатольевич

Мать: Шаламова Оксана Леонидовна

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