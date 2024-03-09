Клопова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клопов Федот
Рождение ребёнка
1911
Сын: Клопов Лаврентий Федотович
Отец ребёнка: Клопов Федот
Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914
Сын: Клопов Петр
Отец ребёнка: Клопов Федот
Смерть
Неизвестно