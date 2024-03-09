Клопова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клопов Федот

Рождение ребёнка
1911

Сын: Клопов Лаврентий Федотович

Отец ребёнка: Клопов Федот

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Клопов Петр

Отец ребёнка: Клопов Федот

Смерть
Неизвестно

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