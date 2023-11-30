Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ефим Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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