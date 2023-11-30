Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Ефим Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно