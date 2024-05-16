Первов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервов Яков

Первов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Первов .

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первов Осип Яковлевич

Мать ребёнка: Первова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Первов Афанасей Яковлевич

Мать ребёнка: Первова Екатерина Ивановна

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1767

Сын: Первов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Первова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Первова Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Первова Екатерина Ивановна

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.