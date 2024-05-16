Первов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Первов .
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Первова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Первов Афанасей Яковлевич
Мать ребёнка: Первова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Первова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Первова Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Первова Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно