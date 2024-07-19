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Калачёв Ефим Фёдорович

Место рождения

Вырцово, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Жена

Около 1874 г.р.
Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Калачёв Фёдор Дмитриевич

Мать: Ксения Минина

Вырцово, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1892

Жена: Анна Андреевна

Владычня, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Поручители: по жениху: из деревни Вырцово крестьянин Алексей Прохоров и из деревни Хмельников крестьянин Стефан Фокин по невесте: из села Владычни Виктор Андреев
Бракосочетание
08.10.1906

Жена: Муралиева Анисия Дмитриевна

Владычня, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Поручители: по жениху: из деревни Весок крестьянин Сергей Иванов и из деревни Брюхова крестьянин Семен Иванов Кобинов по невесте: из деревни Весок крестьянин Иван Акимов и из села Владычня крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно

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