Калачёв Ефим Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Калачёв Фёдор Дмитриевич
Мать: Ксения Минина
Бракосочетание
19.01.1892
Жена: Анна Андреевна
Поручители: по жениху: из деревни Вырцово крестьянин Алексей Прохоров и из деревни Хмельников крестьянин Стефан Фокин по невесте: из села Владычни Виктор Андреев
Бракосочетание
08.10.1906
Поручители: по жениху: из деревни Весок крестьянин Сергей Иванов и из деревни Брюхова крестьянин Семен Иванов Кобинов по невесте: из деревни Весок крестьянин Иван Акимов и из села Владычня крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно