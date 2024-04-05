Крылов Александр Ильич
Место рожденияКоломна Московской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Коломна Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилина Марина Александровна
Мать ребёнка: Крыова Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Коломна
Смерть
Неизвестно
Коломна Московской обл.
Причина смерти: рак легкого
Похороны
Неизвестно
Коломна новое кладбище