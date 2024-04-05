Крылов Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Александр Ильич

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Место рождения

Коломна Московской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилина Марина Александровна

Мать ребёнка: Крыова Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыова Александра Яковлевна

Коломна
Смерть
Неизвестно
Коломна Московской обл.
Причина смерти: рак легкого
Похороны
Неизвестно
Коломна новое кладбище

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