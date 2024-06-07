Батенёва (Черемных) Евлампия Федорова 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батенёва (Черемных) Евлампия Федорова

Место рождения

с. Крутинское

Дата рождения

1841

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Черемных Федор

Мать: не указана

с. Крутинское
Рождение ребёнка
25.07.1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батенёв Зеновий Осiев

Тобол.губ. Тюкал.уезд Крутин. вол. д. Ик (Иковская)
Смерть
1891

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