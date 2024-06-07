Батенёва (Черемных) Евлампия Федорова
Место рожденияс. Крутинское
Дата рождения1841
Дата смерти1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Черемных Федор
Мать: не указана
с. Крутинское
Рождение ребёнка
25.07.1865
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батенёв Зеновий Осiев
Тобол.губ. Тюкал.уезд Крутин. вол. д. Ик (Иковская)
Смерть
1891