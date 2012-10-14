Тютикова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютикова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1952

Сын: Тютиков Николай Афонасьевич

Отец ребёнка: Тютиков Афонасий

Карагай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тютиков Владимир Афонасьевич

Отец ребёнка: Тютиков Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левандовских Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Тютиков Афонасий

Карагай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тютиков Афонасий

Карагай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тютиков Афонасий

Карагай
Смерть
Неизвестно
Пермь
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