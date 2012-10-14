Тютикова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1952
Сын: Тютиков Николай Афонасьевич
Отец ребёнка: Тютиков Афонасий
Карагай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тютиков Владимир Афонасьевич
Отец ребёнка: Тютиков Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левандовских Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Тютиков Афонасий
Карагай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тютиков Афонасий
Карагай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тютиков Афонасий
Карагай
Смерть
Неизвестно
Пермь