Пугачёв Анисим Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пугачёв Матвей Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1907
Мать ребёнка: Пугачёва Фëкла Григорьевна
Эксталь, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно