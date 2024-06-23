Пугачёв Анисим Федотович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пугачёв Анисим Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачёв Матвей Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1907

Сын: Пугачёв Пётр Анисимович

Мать ребёнка: Пугачёва Фëкла Григорьевна

Эксталь, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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