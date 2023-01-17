Поморцева (Захарова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1908
Дата смерти04.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1936
Сын: Поморцев Рафаил Аксенович
Отец ребёнка: Поморцев Аксен Аксенович
Рождение ребёнка
25.05.1939
Сын: Поморцев Сергей Аксенович
Отец ребёнка: Поморцев Аксен Аксенович
Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1991