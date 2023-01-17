Поморцева (Захарова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поморцева (Захарова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1908

Дата смерти

04.04.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1936

Сын: Поморцев Рафаил Аксенович

Отец ребёнка: Поморцев Аксен Аксенович

Рождение ребёнка
25.05.1939

Сын: Поморцев Сергей Аксенович

Отец ребёнка: Поморцев Аксен Аксенович

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поморцев Аксен Аксенович

Смерть
04.04.1991
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