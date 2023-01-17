Курбатова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Курбатов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Курбатов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Курбатов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно