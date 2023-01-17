Акулина Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1725

Дата смерти

20.02.1785 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1771 г.р.

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НА
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Дочь: Дарья Киприянова

Отец ребёнка: Киприян Михайлов

Мазаная Горка, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.02.1785 ст.
Малые Пелеши, Ястребинская волость, Ямбургский уезд
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