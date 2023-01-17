Акулина Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1725
Дата смерти20.02.1785 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Дочь: Дарья Киприянова
Отец ребёнка: Киприян Михайлов
Мазаная Горка, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.02.1785 ст.
Малые Пелеши, Ястребинская волость, Ямбургский уезд