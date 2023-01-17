Климук (Семенова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимук (Семенова) Мария Ивановна

Климук (Семенова) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.09.1893 ст.

Муж: Климук Роман Леонович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.02.1895 ст.

Сын: Климук Прокопий Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.

Сын: Климук Иосиф Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.

Сын: Климук Григорий Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.04.1907 ст.

Сын: Климук Федор Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.09.1909 ст.

Сын: Климук Александр Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.

Сын: Климук Василий Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Николай Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Леонович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close