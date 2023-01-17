Климук (Семенова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1893 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.02.1895 ст.
Сын: Климук Прокопий Романович
Отец ребёнка: Климук Роман Леонович
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.
Отец ребёнка: Климук Роман Леонович
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.
Сын: Климук Григорий Романович
Отец ребёнка: Климук Роман Леонович
Рождение ребёнка
15.04.1907 ст.
Отец ребёнка: Климук Роман Леонович
Рождение ребёнка
07.09.1909 ст.
Сын: Климук Александр Романович
Отец ребёнка: Климук Роман Леонович
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Климук Роман Леонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климук Роман Леонович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно