Тагирзянова Гульсум Сабировна
Место рожденияТанай-Тураево, Республика Татарстан, Россия
Дата рождения25.04.1923
Дата смерти12.10.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагирзянов Равиль
Отец ребёнка: Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1948
Рождение ребёнка
11.05.1955
Рождение ребёнка
18.02.1963
Смерть
12.10.2008
Похороны
Неизвестно