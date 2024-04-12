Барьяхтар Вера Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
21.12.1884
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Барьяхтар Георгий Дмитриевич
Николаевская церковь,м/к-1884г.,лист-161,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-1-4
Бракосочетание
До 1884
Рождение ребёнка
29.08.1886
Сын: Барьяхтар Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Барьяхтар Георгий Дмитриевич
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-16,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Барьяхтар Петр Георгиевич
Отец ребёнка: Барьяхтар Георгий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно