Трещалина (Трещалина) Наталья Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трещалина (Трещалина) Наталья Игоревна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1948

Отец: Трещалин Игорь Александрович

Мать: Трещалина Мария Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.11.1982

Сын: Калинин Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Калинин Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.12.1985

Дочь: Калинина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Калинин Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
радиотехник
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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