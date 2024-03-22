Трещалина (Трещалина) Наталья Игоревна
Место рождения
Дата рождения06.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1948
Рождение ребёнка
18.11.1982
Сын: Калинин Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Калинин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
28.12.1985
Дочь: Калинина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Калинин Владимир Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
радиотехник
Место жительства
Неизвестно