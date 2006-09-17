Новичков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

17.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2006

Отец: Новичков Сергей Геннадьевич

Мать: Пономарева-Новичкова АЛЕНА ЮРЬЕВНА

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
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