Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Домна Силаева
Отец ребёнка: Сила Силаев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Аграфена Силаева
Отец ребёнка: Сила Силаев
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Татьяна Силаева
Отец ребёнка: Сила Силаев
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Василий Силаев
Отец ребёнка: Сила Силаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сила Силаев
Смерть
Между 1834 и 1850