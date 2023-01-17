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Пелагея Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1777 и 1781 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Домна Силаева

Отец ребёнка: Сила Силаев

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Аграфена Силаева

Отец ребёнка: Сила Силаев

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Татьяна Силаева

Отец ребёнка: Сила Силаев

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Василий Силаев

Отец ребёнка: Сила Силаев

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сила Силаев

Смерть
Между 1834 и 1850
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