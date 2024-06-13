(Уракова) Степанида Андреева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: Ураков Андрей Николаев
Мать: Уракова Устинья Егорова
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 6 месяцев в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 318, №71)
Упоминание
05.03.1858
Упоминается в возрасте 7 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 40, №71)
Смерть
Неизвестно