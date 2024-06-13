(Уракова) Степанида Андреева Вычислено 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Уракова) Степанида Андреева

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1822 г.р.

Мать

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: Ураков Андрей Николаев

Мать: Уракова Устинья Егорова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 6 месяцев в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 318, №71)
Упоминание
05.03.1858
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 7 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 40, №71)
Смерть
Неизвестно

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