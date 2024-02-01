Малышев Михаил Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Михаил Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1935

Сын: Малышев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Малышева Пелагея Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Малышева Пелагея Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Малышева Пелагея Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Вера Михайловна

Мать ребёнка: Малышева Пелагея Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Малышева Пелагея Карповна

Смерть
Неизвестно
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