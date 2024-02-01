Малышев Михаил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1935
Сын: Малышев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Малышева Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Малышева Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Малышева Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Вера Михайловна
Мать ребёнка: Малышева Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Малышева Пелагея Карповна
Смерть
Неизвестно