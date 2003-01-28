Емельянова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1929

Дата смерти

28.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
13.02.1959

Сын: Емельянов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Васильевич

Смерть
28.01.2003

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