Емельянова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1929
Дата смерти28.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1959
Сын: Емельянов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Васильевич
Смерть
28.01.2003