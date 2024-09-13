Окользаев - Солдат (Окольсдаев) Дмитрий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окользаев - Солдат (Окольсдаев) Дмитрий Захарович

Место рождения

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окользаева Лукия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окольсдаева Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.07.1882

Сын: Окольздаев Трофим Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.01.1885

Сын: Окользаев (Окольздаев) Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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