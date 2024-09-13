Окользаев - Солдат (Окольсдаев) Дмитрий Захарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окользаева Лукия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1882
Сын: Окольздаев Трофим Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1885
Сын: Окользаев (Окольздаев) Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно