Косачева (Анкудинова) Неизвестно Исаковна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Косачев Егор Евграфович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Косачев Егор Евграфович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Косачев Егор Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косачев Егор Евграфович
В 1930-х проживал и работал в Свердловское с братом Николаем. Позднее жил в Егоршино, работал на шахте
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косачев Максим Евграфович
Отец ребёнка: Косачев Евграф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косачев Александр Егорович
Отец ребёнка: Косачев Егор Евграфович
Смерть
Неизвестно