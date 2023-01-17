Косачева (Анкудинова) Неизвестно Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косачева (Анкудинова) Неизвестно Исаковна

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Место рождения

Хромцово, Белоярский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хромцово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Косачев Николай Егорович

Отец ребёнка: Косачев Егор Евграфович

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Косачев Павел Егорович

Отец ребёнка: Косачев Егор Евграфович

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Косачев Семен Егорович

Отец ребёнка: Косачев Егор Евграфович

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косачев Иван Егорович

Отец ребёнка: Косачев Егор Евграфович

Кисловское, Каменский, Свердловская область
В 1930-х проживал и работал в Свердловское с братом Николаем. Позднее жил в Егоршино, работал на шахте
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косачев Максим Евграфович

Отец ребёнка: Косачев Евграф

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косачев Александр Егорович

Отец ребёнка: Косачев Егор Евграфович

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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