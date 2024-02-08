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Марфа

Место рождения

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1730 по 1731 г.р.

Мать

1733 г.р.

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Василий

Мать: Катерина

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Иван

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Рождение ребёнка
1796

Сын: Постников Василий

Отец ребёнка: Иван

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Рождение ребёнка
1800

Сын: Постников Александр

Отец ребёнка: Иван

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Рождение ребёнка
1803

Сын: Павел

Отец ребёнка: Иван

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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