Марфа
Место рожденияСело Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Рождение ребёнка
1795
Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Рождение ребёнка
1796
Сын: Постников Василий
Отец ребёнка: Иван
Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Рождение ребёнка
1800
Сын: Постников Александр
Отец ребёнка: Иван
Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Рождение ребёнка
1803
Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно