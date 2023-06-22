Рассева-Рассейкина . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассева-Рассейкина .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассейкина Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Рассев-Рассейкин Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Рассев-Рассейкин Алексей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассев-Рассейкин Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно

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