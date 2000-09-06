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Пархоменко Василий Терентьевич

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Место рождения

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края

Дата рождения

05.03.1919

Дата смерти

06.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1919

Отец: Пархоменко Терентий Прокопович

Мать: Пархоменко Александра Абрамовна

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Пархоменко Василий Терентьевич Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Ставропольский край, Андроповский р-н, с. Нагутское Наиме... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1948

Сын: Пархоменко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Пархоменко Надежда Павловна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
12.02.1950

Дочь: Колотовкина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Пархоменко Надежда Павловна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
04.11.1953

Дочь: Елизарова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Пархоменко Надежда Павловна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Надежда Павловна

Смерть
06.09.2000
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
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