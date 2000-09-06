Пархоменко Василий Терентьевич
Место рожденияс.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Дата рождения05.03.1919
Дата смерти06.09.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1919
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Пархоменко Василий Терентьевич Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Ставропольский край, Андроповский р-н, с. Нагутское Наиме... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1948
Сын: Пархоменко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Пархоменко Надежда Павловна
Рождение ребёнка
12.02.1950
Дочь: Колотовкина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Пархоменко Надежда Павловна
Рождение ребёнка
04.11.1953
Дочь: Елизарова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Пархоменко Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.2000
Выкса, город Выкса, Нижегородская область