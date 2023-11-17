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Копыткин Валерий Викторович
Копыткин Валерий Викторович
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Древо
Место рождения
Москва
Дата рождения
23.12.1961
Пол
Мужской
Отец
Копыткин Виктор Васильевич
1937 г.р.
Мать
Копыткина Жукова Валентина Николаевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1961
Отец:
Копыткин Виктор Васильевич
Мать:
Копыткина Жукова Валентина Николаевна
Москва
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