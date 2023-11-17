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Копыткин Валерий Викторович

Место рождения

Москва

Дата рождения

23.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1961

Отец: Копыткин Виктор Васильевич

Мать: Копыткина Жукова Валентина Николаевна

Москва
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