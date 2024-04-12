Дидикина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дидикина Татьяна Николаевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

24.12.1954

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

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Дети

1983 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1954

Отец: Дидикин Николай Тимофеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.11.1983

Сын: Трегубов Николай Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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