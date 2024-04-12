Дидикина Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1954
Отец: Дидикин Николай Тимофеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1983
Сын: Трегубов Николай Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности